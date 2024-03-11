18 مطبخ لتوزيع مليون وجبة ساخنة لامانة التحالف الوطنى بالفيوم

إستعدت أمانة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمحافظة الفيوم ، لبدء أنشطة شهر رمضان المبارك، واول هذه الانشطة وجبات الافطار الساخنة، ومستهدف هذا العام مليون وجبة، بمتوسط 35 الف وجبة يومية، يتم توزيعها عن طريق الجمعيات الشريكة التي تغطي كل قري ونجوع الفيوم، وتستهدف الأسر غير القادرة، وعمال الخدمات المعاونة في المصالح الحكومية، وعمال النظافة في شوارع القري والمدن.

ويتم إعداد وتجهيز الوجبات الساخنة من خلال 18 مطبخ وتم تجهيزها بعناية فائقة، وتم مراعاة كل الاشتراطات الصحية والبيئية قبل تجهيز المطبخ، حفاظا علي الصحة العامة، والبيئة المحيطة، ويساهم في توزيع الوجبات الساخنة 130 جمعية أهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي.

كما بدأت اجتماعات تنظيم مسابقة القرآن الكريم ، وهي مسابقة متاحة لحفظة القران الكريم في كل ربوع المحافظة، وتنقسم المسابقة ، الي ثلاثة أقسام، القسم الاول لحفظة 10آجزاء من القرآن الكريم، والقسم الثاني لحفظة 20 جزء، والقسم الثالث يضم حفظة القرآن الكريم كاملا، مع إجادة التلاوة بالاحكام .

وكلفت أمانة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي فريق عمل لإعداد وتجهيز جداول دورة كرة القدم، التي تضم 60 فريق من كل قري ومراكز المحافظة، ويحصل فيها الفرق الفائزة بالمراكز الأولي علي جوائز ما دية وعينية.

كما بدأت أمانة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمحافظة الفيوم، في الإعداد و تنظيم صالون الجارحي الثقافي، وإعداد جدول الجلسات، التي تناقش كل القضايا الأدبية والفنية والرياضية ، ويستضيف الصالون كبار المتخصصين في كل مجال والمهتمين من أبناء المحافظة.

أيضا يعد التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، برنامجا ينطلق نهاية الأسبوع لاكتشاف ودعم الموهوبين من أبناء الفيوم في كل المجالات الفنية والأدبية والعلمية والرياضية، ودعم المواهب التي تستحق أن تظهر للنور وتساهم في تنمية البلاد.