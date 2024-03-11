63.5 % نموًا في أرباح أوراسكوم للتنمية مصر خلال 2023

قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر في بيان للبورصة إن قوائمها المالية المجمعة خلال العام الماضي 2023، شهدت ارتفاعًا في الأرباح بنسبة 63.55% على أساس سنوي.

أضافت الشركة أنها حققت صافي ربح بلغ 3.119 مليار جنيه خلال 2023، مقابل أرباح بلغت 1.907 مليار جنيه في 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 15.326 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 10.269 مليار جنيه في 2022.

وعلى مستوى أعمال الشركة المستقلة، فقد حققت أرباحاً بلغت 1.657 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 757.234 مليون جنيه في 2022.

يشار إلى أن أوراسكوم للتنمية مصر سجلت صافي ربح بلغ 383.99 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 463.7 مليون جنيه أرباحاً خلال الربع نفسه من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.