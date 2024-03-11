أزهر سوهاج تحصد المركز الرابع والتاسع على الجمهورية في اللياقة البدنية

حصد منتخب منطقة سوهاج الأزهرية للياقة البدنية بالمرحلة الثانوية المركز الرابع في بطولة الجمهورية للياقة البدنية المقامة ببيت شباب الأزهر بمحافظة البحر الأحمر تحت رعاية فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية .





وحصل الطالب محمود السيد محمود بريقع من معهد الإمام المراغي على المركز التاسع فردي على مستوي الجمهورية للياقة البدنية التي أقيمت في شهر مارس 2024م وأشرف على تدريب الفريق الكابتن مصطفى خليل والكابتن مصطفى عبد العال.





من جانبه هنأ فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس المنطقة الفائزين معربًا عن سعادته بهذا الإنجاز مع الحث على تحقيق المزيد من النجاحات والمراكز المتقدمة في مختلِف المنافسات العلمية والرياضية على مستوى الجمهورية.





وفي سياق متصل كان فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية قد افتتح معرضي التربية الفنية بمعهدي علي بن أبي طالب الابتدائي والفتيات النموذجي، يرافقه فضيلة الدكتور محمد حسني، مدير عام العلوم العربية والدينية.





وتفقد رئيس المنطقة الأعمال الفنية واستمع فضيلته لشرح الطالبات المشاركات في المعرض وكيفية تعاملهن مع الخامات الفنية لصنع الأعمال متمنيًا لهن المزيد من التفوق والنجاح، كما وجَّه الشكر للقائمين على المعرض الذي أشرف على تنظيمه الدكتور محمود ماهر، موجه عام التربية الفنية بالمنطقة وأسرة التربية الفنية بالمعهدين.





وعلى هامش المعرِض، كرَّم رئيس المنطقة الطالبات المتفوقات والعمال المتميزين، وقام فضيلته بتسليمهم شهادات تقدير وحثهم على بذل المزيد من الجهد للمحافظة على التفوق والتميز.





كما تفقد رئيس المنطقة ووكيلها سير العملية التعليمية بالمعاهد، والمرور على الفصول الدراسية ومتابعة انتظام الدراسة وشرح المعلمين للمناهج، مع مناقشة الطلاب في المقررات الدراسية.