مسجد " مرسى ابو العباس " حكاية عشق بالحي الصوفي

عندما يحل شهر رمضان يأتي في رأسك على الفور ميدان المساجد بحي المساجد أو الحي الصوفي كما أطلقوا عليه رواده، لأنه يجمع كل آل البيت الصوفي، ويتمتع بمكانة خاصة ليس فقط بين قلوب أهل الإسكندرية، لكن بين قلوب الصوفية ومحبي مساجد وأضرحة آل البيت والأولياء، فهو من أقدم مساجد عروس البحر المتوسط، وأهمها في قيمته التاريخية والأثرية، مسجد المرسي أبو العباس.

رغم ان مسجد مرسى ابو العباس مازال به اعمال التطوير الا ان المصلين يحضرون اليه من غرب وشرق لكى يصلون داخل المسجد لما يتمتع من روحانيات دينية .

كان قد توافد المئات من المواطنين مساء امس لأداء صلاة التراويح وسط روحانيات وتناسيم رمضانية في مسجد ابو العباس، والذى يحوى مقام سيدى المرسى أبوالعباس، بمنطقة ميدان المساجد، وبدأ الإمام الصلاة بالمناداة على المصلين قائلًا: القدم في القدم والكتف في الكتف يستوى الصف، ايذانأً ببدء أول صلاة تراويح في الاسكندرية .

وحرص الآباء من الرجال والنساء، الذين ملأوا المسجد لأداء صلاة العشاء وأول ليلة التراويح، على اصطحاب الأطفال لأداء الصلاة الأولى في أول ليلة من شهر رمضان.

كعادتها كل عام، تتحول منطقة «بحرى» فى الإسكندرية من مجرد منطقة سكنية ومزار سياحى، إلى حاضنة أهلية لكل فئات المواطنين أثناء شهر رمضان، فى ظل ما تتمتع به من ليالٍ رمضانية «دافئة» تبدأ مبكراً ولا تنتهى إلا بعد طلوع الشمس. مسجد «أبوالعباس» هو أشهر مساجد الإسكندرية، الذى اكتسبت المنطقة المحيطة به اسمه، يصبح خلال أيام وليالى شهر رمضان، قبلة لأبناء الإسكندرية للصلاة وتلاوة القرآن والتعبد، و«فسحة» للأطفال فى الوقت ذاته، بسبب امتلاء الشوارع المحيطة به عن آخرها بكل أشكال وأنواع الألعاب والأرجوحات وتنظيم المسابقات وغيره.

مسجد المرسي أبوالعباس له مكانة خاصة في قلوب أهل الإسكندرية وتاريخ وقيمة كبري.. وسيدي أبوالعباس هو أحد الأقطاب الذين اعترفت لهم الأمة الإسلامية بعلو الهمة. وصدق المحبة لله ورسوله.و لد في مُرسية إحدي مدن الاندلس. عام 616هـ. ونسب إليه مسمي المرسي. وحفظ القرآن صغيرًا. وعمل بالتجارة وقاد تجارة والده. وفي 640هـ اعتزم والده الحج واصطحب والديه وأمهما وركبا طريق البحر. فهبت عليهم ريح. فغرقت المركب إلا أن العناية الإلهية أدركت أبا العباس وشقيقه. فقصدا تونس. فعمل شقيقه بالتجارة. وأخد أبوالعباس يعلم الأولاد القرآن. وكان الشيخ أبا الحسن الشاذلي يقيم في زاوية قريبة. فذهب له أبوالعباس وتعلق به وأصبح يلازمه. ووفد معه إلي مصر عام 642هـ ونزلا بالإسكندرية.

واختار أبوالحسن مسجد العطارين لإلقاء دروسه. ثم ما لبث أن توفي وهو في الطريق للحج واستكمل أبوالعباس إلقاء الدروس وهداية الناس إلي الله. وتتلمذ علي يديه الكثير من الأولياء ومات ودفن في الإسكندرية في المسجد الذي سمّي علي اسمه. وهذا المكان كان يسمي مقبرة باب البحر. وكان يدفن بها العلماء. ولم يكن المسجد موجودا حين وفاته. بل بني عليه مسجدًا صغيرًا وتوالت عليه الأحداث. حتي تم بناء هذا الصرح العظيم.

جاءت فكرة بناء مسجد أبوالعباس بشكله الحالي. في عام 1927. بعد أن اتخذ الملك فؤاد قرارًا بإنشاء ميدان المساجد. بعد تحديث مدينة الإسكندرية وتوسعة الشوارع. ونقل مقابر باب البحر التي كانت تتواجد حينها في موقع ميدان المساجد إلي مقابر المنارة.. والمسجد يتخذ شكل المساجد المعلقة. حيث يرتفع عن الأرض ويتم الصعود إليه ببضع الدرجات. بسبب تواجد مقابر ومقامات الأولياء أسفله. أو ما يسمي المنامات. حيث يدفن أسفل المسجد 11 من الأولياء مع المرسي أبوالعباس أهمهم أبناؤه. ولدين وابنته. والشيخ الفكهاني. وأبوشامة وغيرهم.،أول من بدأ بناء مسجد أبوالعباس مصمم إيطالي يدعي "فازاي". لكنه يترك العمل به. ليستكمله المهندس الإيطالي ماريو روسي. الذي يقال إنه اعتنق الإسلام بعد افتتاحه. وشيد بعدها العديد من المساجد في الإسكندرية حيث كانت بداية استخدام الخرسانة المسلحة في بناء مسجد. وجلب "روسي" 16عمود جرانيت من إيطاليا بمواصفات خاصة لكي تتحمل ضغط سقف المسجد. حيث كان يخشي من قبة المسجد. فقام بإلغائها ليكون مكانها ما يسمي بـ "الشخشيخة". وتم وضع أعمدة الجرانيت 8 في المنتصف. و8 لجوانب المسجد. وتم تصميم 4 قباب من الجوانب. وبني المسجد علي الطراز المثمن.

وهو أول مسجد يبني علي هذا الطراز في مصر. تأثرًا بمسجد قبة الصخرة.. وقد بني علي مساحة 3000 متر مربع. واستغرق بناؤه 18عامًا. حتي جاء قرار افتتاحه عام 1945.

تجولت " الوفد " بمسجد ابو العباس لرصد احتفالات المواطنين بشهر رمضان الكريم

يقول الحج احمد السيد احد رواد المسجد

أبوالعباس له قدسية خاصة فى شهر رمضان المبارك، فهو يجمع أغلب فئات الشعب السكندرى، ومن خارج المدينة أيضاً، حيث يتحول من جامع إلى مأوى لكل من يلجأ له». وفى أول رمضان نتوجه جميعا للجلوس فى المسجد لقراءة القرآن فى جو روحانى، حيث يتجمع الأشخاص فى مجموعات، لقراءة وتفسير القرآن، حتى وقت الإفطار، الذى يتوقف الجميع عن التعبد فيه، ويجرى توزيع الطعام على رواد الجامع، ليفطر الجميع على مائدة واحدة، وسط بهجة وفرحة».

قالت " اشراق نعيم " ربة منزل

اننى من قاطنى منطقة بحرى ومنذ صغرى وانا اتردد على مسجد المرسى ابى العباس ومسجد سيدى ياقوت العرش المقابل لابى العباس وأحد مثلث منطقة مجمع المساجد بمنطقة بحرى: «أبوالعباس وسيدى ياقوت العرش من الجوامع التى تربى عليها الأجيال، فمنذ الصغر كان أبوالعباس أفضل الجوامع، حيث روحانية الجو، وتجمع الأشخاص على مائدة طعام واحدة، وتفسير آيات القرآن»، وتضيف «جامع أبوالعباس يتزين بداية من أول يوم رمضان بالزينة والأنوار، وتمتلئ ساحاته بألعاب المولد، عشان تجمع العيلة، من الأطفال حتى كبار السن».

وقال محمد فتحى من سكان منطقة بحرى

فى مجمع أبوالعباس، ليالى رمضان تختلف عن جميع الجوامع، حيث الروحانية والهدوء، صلاة التراويح على أصوات أفضل الشيوخ، وتفسير القرآن، وذكر الله والرسول»، وأضاف أن المسجد يعد من أعرق مساجد العالم الإسلامى، يؤوى كل ما يحتاج إليه الناس فى شهر رمضان، حيث يعد قطعة من الجنة،

وقالت الطفلة منه محمد احد رواد المرسى ابو العباس

دائما بحضر مع والدتى لاداء صلاة التراويح بالمسجد بحب المرسى أبوالعباس جداً عشان باجى ألعب كل رمضان، وأركب المراجيح، وأضرب بومب وصواريخ، وأفطر مع كل الناس» واصلى التراويح مع والدتى فهو افضل الاماكن التنزه لنا .

يقول أشرف محمد، أحد رواد جامع المرسى أبوالعباس بالإسكندرية،

إنه فور حلول شهر رمضان الكريم، يجمع العائلة لزيارة المرسى أبوالعباس، للاحتفال بشهر رمضان، فى كنف المرسى أبوالعباس وجامع سيدى ياقوت، «الأجواء دائماً ما تدخلنا فى حالة رمضان التى فقدها الشارع على مدار السنوات الماضية، حيث قراءة القرآن وتفسيره وذكر الله والرسول، والبعد عن مسلسلات رمضان، وترفيه الأطفال فى الساحة وسط ألعاب المولد، وسماع ترانيم الشيوخ». وعلى بعد قرابة 100 متر من مجمع المساجد وما به من جو روحانى وإيمانى مهيب، وما يحيط به من مراجيح وجو ممتع للأطفال، يبقى «قهوة فاروق» كامل العدد من الفطار حتى السحور. «قهوة فاروق» بمنطقة بحرى، يشهد أكبر تجمع بشرى يومى بين مقاهى المدينة،

قال محمد متولى، مدير منطقة أثار الإسلامية والقبطية بالاسكندرية والساحل الشمالى

أن منطقة آثار الإسكندرية قد تقدمت بطلب إلى اللجنة الدائمة للآثار، لتسجيل المسجد كأحد الآثار الإسلامية بمحافظة الإسكندرية، خاصة أنه يقع بجوار قلعة قايتباى، أحد أهم الآثار الإسلامية بمحافظة الإسكندرية.،وأشار "متولى" إلى أن المسجد يعد من أهم الآثار الإسلامية حيث يتميز بطراز معمارى مميز، يعبر عن تراث الفن الإسلامى ، كما أن مقبرة "باب البحر" تعد من التراث الإسلامى بالمحافظة.