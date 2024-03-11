وكيل "التموين" بالقليوبية: زيادة معارض "أهلا رمضان" لـ 15 منفذا لتوفير السلع

أكد عيد عبدلله، وكيل وزارة التموين، أنه تم زيادة عدد معارض "أهلا رمضان" بالقليوبية إلى 15 منفذا لتوفير السلع بأسعار منخفضة، مشددًا على أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على توفير السلع للمواطنين في الأماكن القريبة من التجمعات السكنية.

معارض “أهلا رمضان” بالقليوبية:

وقال “عبدالله”، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة “الاولى”، اليوم الاثنين، إن معارض “أهلا رمضان” تم فتحها في مدن كفر شكر وشبين القناطر والخانكة، وتاتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المبارك وتوفير السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين.

واشار وكيل وزارة التموين، إلى أن محافظ القليوبية وجه بالتنسيق لدعم المنفذ لتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد على أهمية استمرار جهود ضبط الأسعار لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار، مشددًا على أن محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان أكد على توافر جميع السلع بالمنافذ والأسواق ومستمرون فى ضخ كميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين بالقرى والمدن وتراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وبعث المحافظ رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية ومستمرون فى ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.