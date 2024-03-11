موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل اليوم بالدوري الإنجليزي

يستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الإثنين، عندما يصطدم مع فريق نيوكاسل يونايتد على ستاد ستامفورد بريدج، ضمن مواجهات الجولة 28 من عُمر منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثانية عشرة صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة نيوكاسل

من المنتظر أن يدفع بوكوتينيو بالعناصر التي تمثل قوته الضاربة وأعمدته الرئيسية ضمن التشكيل الأساسي لمباراة نيوكاسل، وبالتالي فإنه من المنتظر أن يدفع هذا المدرب بكلٍّ من:

ماوريسيو ببتروفيتش في حراسة المرمى

جوستو، ديساسي، شالوباه، كوكوريلا في خط الدفاع

إنزو فيرنانديز، كايسيدو، ستيرلنج، مودريك، بالمر في متوسط الميدان

نيكولاس جاكسون رأس الحربة.

وفي المقابل فإن إيدي هاو مدرب نيوكاسل من المنتظر أن يعتمد هو الآخر على قوته الضاربة مثل: مارتن دوبرافكا

تينو ليفرامينتو - فابيان ساشار - سفين بوتمان - دان برن

سيان لونجستاف - برونو جيماريش - جو ويلوك

أنطوني جوردون - ألكسندر إيزاك - هارفي بارنز.