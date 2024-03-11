Oppenheimer.. يتصدر الترند بعد فوزه بالأوسكار

Oppenheimer.. تصدر فيلم "أوبنهايمر" تريندات جوجل خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع حصوله على جائزة الأوسكار اليوم الاثنين كـ"أفضل فيلم"، للمخرج كريستوفر نولان.

فيما قد فاز Oppenheimer "أوبنهايمر" بسبع جوائز في الأوسكار، وهو يتناول سيرة مبتكر القنبلة الذرية، ولاقى اشادة من النقاد ونجح جماهيريًا حيث وصلت إيراداته على شباك التذاكر حول العالم مليار دولار، حسبما أفادت "فرانس برس".

ووفق لقناة "القاهرة الإخبارية"، فقد فاز Oppenheimer "أوبنهايمر" بهذه الجائزة الرئيسية في حفلة الأوسكار بعد مواجهة شديدة مع العديد من الأعمال، أشهرها "باربي" و"أناتومي أوف إيه فال" و"بور ثينجز" و"ذي هولدوفرز"، وذلك في عام أجمع النقاد والخبراء على الجودة العالية للأفلام المشاركة في المنافسة.

Oppenheimer جوائز الأوسكار

فاز كيليان مورفي، بأول جائزة أوسكار في مسيرته بعد أن فاز، بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "أوبنهايمر".

وتأتي الجائزة ختامًا لموسم جوائز ناجح للممثل الأيرلندي البالغ من العمر 47 عامًا والذي كان قد حصل أيضًا على جائزة جولدن جلوب وجائزة بافتا وجائزة نقابة ممثلي الشاشة لأدائه في الفيلم نفسه، وكان ترشيحه للأوسكار هو أول ترشيح له ضمن مسابقات هذه الجائز، (وفق للقاهرة الإخبارية).