انخفاض أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور مع أول أيام شهر رمضان

انخفضت أسعار الخضار والفاكهة بشكل طفيف في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين الموافق 11 مارس، تزامنًا مع أول أيام شهر رمضان الفضيل، وذلك بعدما أزمة ارتفاع الأسعار الفترة الأخيرة.

ووفق لأخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني نستعرض أسعار الخضار والفاكهة..

جاءت أسعار كيلو الطماطم ما بين 4 إلى 6 جنيه، و سعر البطاطس من 4 لـ 9 جنيه، وتراوح سعر البصل من 9 إلى 20 جنيه.

وجاء سعر الجزر ما بين 2.5 لـ 3.5 جنيه، وسعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي من 13 لـ 15 جنيه، أما الصوب فتراوح بين 13 لـ 15 جنيه، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 10 إلى 12 جنيه، والصوب بين 17 لـ 21 جنيه، وتراوح سعر الخيار البلدي والصوب من 11 لـ 14 جنيهات، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) نراوح سعر الكيلو من 13 لـ 17 جنيه.

فيما تراوحت سعر الكوسة من 8 لـ 12 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 15 لـ 23 جنيه للكيلو، وسجل سعر الباذنجان الرومي ما بين 7 إلى 9 جنيه للكيلو، والبلدي من 4 لـ 7 جنيه، ووصلت سعر البسلة ما بين 20 جنيهات لـ 24 جنيه، والسبانخ من 7 لـ 11 جنيه، والقلقاس من 17 إلى 19 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو البطاطا من 4 لـ 7 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 14 لـ 18 جنيه.

أسعار الفاكهة أول أيام شهر رمضان

تراوح سعر البرتقال البلدي والسكري ما بين 6.5 لـ 8.5 جنيه، واليوسفي من 6 لـ 12 جنيه للكيلو، والموز البلدي تراوح بين 6 لـ 10 جنيه، والتفاح الأمريكي الإيطالي تراوح من 60 لـ 80 جنيه، والتفاح الجولدن والسوري اللبناني من 50 لـ 70 جنيه، وتراوحت سعر الفراولة من 7 إلى 10 جنيه، والجوافة من 8 لـ 14 جنيه.

أما عن أسعار البلح بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك، فقد تراوح سعر البلح الأسواني من 16 لـ 46 جنيه، وجاء سعر بلح الاسكوتي من 19 لـ 56 جنيه، وبلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيه، وبلح شامية من 17 إلى 46 جنيه، والبلح الأبريمي تراوح سعر الكيلو من 17 لـ 42 جنيه، والبلح المركابي تراوح سعره من 19 لـ 56 جنيه، والبلح الأبيض غزال من 18 لـ 45 جنيه، والبلح العينات تراوح سعر الكيلو من 17 لـ 46 جنيه.