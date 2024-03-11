ما قدمه مصطفي محمد مع نانت بعد هزيمة مارسيليا في الدوري الفرنسي

واصل فريق أولمبيك مارسيليا سلسلة انتصاراته بالفوز على ضيفه نانت بنتيجة 2/صفر، في ختام منافسات الجولة 25 من الدوري الفرنسي.

مصطفى محمد

تواجد مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت منذ بداية المباراة، وحل بديلا منذ بداية الشوط الثاني، وحتى نهاية اللقاء.

وساهم مصطفي محمد في 8 أهداف هذا الموسم في الدوري الفرنسي، حيث سجل الأناكوندا 7 أهداف خلال الموسم الجارى مع نانت الفرنسي، خلال 17 مباراة بكل المسابقات وصنع هدفا واحدا.

أهداف المباراة..

وسجل النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج هدفي مارسيليا في الدقيقتين 17 و79.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع، مستفيدا من فوزه الثالث على التوالي في بطولة الدوري.

أما نانت،فتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز السادس عشر، ليبقى مهددا بقوة بالهبوط للدرجة الثانية.

وعلى الجانب الآخر، فاز موناكو على ستراسبورج، ولوهافر على تولوز، وميتز على كليرمون بنتيجة واحدة (1/صفر)، بينما تعادل باريس سان جيرمان مع ميتز بنتيجة 2/2، وليل مع رين بنفس النتيجة (2/2).