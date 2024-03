نجوم الأوسكار على السجادة الحمراء في الدورة الـ96.. صور

توافد عدد كبير من نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورتها 96، التي تقام على مسرح دولبي بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

تقدم فقرات الحفل بقائمة فنية مميزة، وهم"ماهرشالا علي، ونيكولاس كيج، وجيمي لي كورتيس، وبريندان فريزر، وجيسيكا لانج، وماثيو ماكونهي، ولوبيتا نيونغو، وآل باتشينو، وميشيل فايفر، وكي هوي كوان، وسام روكويل، وميشيل يوه، وزندايا، باد باني، كريس هيمسوورث، دواين جونسون، مايكل كيتون، ريجينا كينغ، جينيفر لورانس، كيت ماكينون، ريتا مورينو، جون مولاني، كاثرين أوهارا، أوكتافيا سبنسر، ورامي يوسف.

وتصدر قائمة المرشحين للفوز في قائمة الأفلام فيلم «Oppenheimer» السباق بحصوله على 13 ترشيحاً، ثم يليه فيلم«Poor Things» بقيادة إيما ستون والذي حصل على 11 ترشيحاً، أما فيلم «Killers of the Flower Moon» فحصل على 10 ترشيحات، بينما حصل فيلم«Barbie» على ثماني ترشيحات.

أفضل ممثلين في أوسكار 96

وعلى صعيد الممثلين، فالمرشحين الخمسة هم برادلي كوبر عن دوره في فيلم «Maestro»، كولمان دومينغو عن دوره في فيلم «Rustin»، بول جياماتي عما قدمه من شخصية في فيلم «The Holdovers»، كيليان مورفي عن شخصيته في فيلم «Oppenheimer»، وجيفري رايت عن فيلم «American Fiction».

الممثلات المرشحات للأوسكار 96

أما الممثلات المرشحات للجوائز فهن، أنيت بنينغ عن دورها في فيلم «Nyad»، ساندرا هولر عن شخصيتها في فيلم «Anatomy of a Fall»، كاري موليجان عما قدمته في فيلم «Maestro»، وإيما ستون عن فيلم «Poor Things».

أفضل مخرجين في اوسكار 96

وعن فئة المخرجين، فالمرشحين هم الفرنسية جوستين تريت عن فيلم «Anatomy of a Fall»، مارتن سكور سيزي عن فيلم «Killers of the Flower Moon»، كريستوفر نولان عن فيلم «Oppenheimer»، يورجوس لا نثيموس عن فيلم «Poor Things»، وجوناثان غلايزر عن فيلم «The Zone of Interest».

أغاني حفل أوسكار 2024

وخلال الحفل، سيتم أداء جميع الأغاني المرشحة لـ«أفضل أغنية أصلية» خلال حفل هذا العام، كما يلي: أغنية «The Fire Inside» من فيلم«Flamin' Hot» ويؤديها بيكي جي، أغنية «I’m Just Ken» من فيلم «Barbie» ويؤديها رايان غوسلينغ ومارك رونسون، وأغنية «It Never Went Away» من فيلم «American Symphony» ويؤديها جون باتيست. في حين أغنية «Wahzhazhe» من فيلم «Killers of the Flower Moon» ويؤديها سكوت جورج، وأغنية «What Was I Made For?» من فيلم «Barbie» ويؤديها كلاً من بيلي إيليش وفينياس أوكونيل.