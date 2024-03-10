القليوبية تنظم دورة الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع

نظمت مديرية الشباب والرياضة بـالقليوبية إدارة الشباب دورة الاسعافات الأولية لشباب أندية التطوع ضمن خطة اندية التطوع للعام المالي 2023/ 2024م، بمقر جمعية الهلال الاحمر المصري “فرع بنها” برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويجري التدريب نخبة من المتخصصين والمعتمدين بالجمعية لدى الهلال الأحمر المصري على الإسعافات الأولية كمعالجة الجروح وإسعاف المصابين كالكسور وخطوات الإنعاش القلبي الصحيحة للأشخاص بالإضافة لطرق معرفة السكتات الدماغية وغيرها من الإسعافات الوقائية الضرورية.

ويستفيد من التدريب ٥٥ شابا وفتاة من المتميزين من أندية التطوع بمراكز الشباب لنشر الوعي الصحي، على أن يتم التدريب يومي ٣/٩ و٣/١٠ بمقر جمعية الهلال الأحمر، ويحصل المتدرب على شهادة معتمدة من الهلال الاحمر بالإضافة لكتيب التدريب مجانا.

أكد الدكتورمحمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالبرامج التي تقدمها للشباب والتي تساهم في اهتمام المهارات الفردية وتوسيع مدارك الشباب في العديد من المجالات وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.