جامعة الفيوم تواصل فاعليات القوافل الشاملة بقرية البسيونية

استمرت اليوم الأحد فعاليات القوافل الشاملة التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى جامعة الفيوم ضمن مشروع تنمية القرية المصرية بالتعاون مع كلية الطب وجمعية الفيوم للتنمية والزراعات العضوية ومديرية الصحة بالفيوم، وذلك بالوحدة الصحية بقرية البسيونية بمركز الفيوم . برعايه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتورياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتورعاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورحمدي محمد إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتورسامح فتحي عشماوي وكيل وزارة الصحة.

خدمات للمجتمع المحلى..

وصرح الدكتور عاصم العيسوي أن القوافل الشاملة تأتي انطلاقًا من دور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تقديم الخدمات للمجتمع المحلي، وتتضمن قوافل طبية وندوات توعية، بقرى البسيونية وكفور النيل خلال شهري مارس وإبريل .

وأضاف أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها اليوم نجحت في تقديم خدمات الكشف الطبي وتقديم العلاج لعدد ٦١٦حالة، حيث تم الكشف على ٩٩حالة في تخصص الأنف والأذن و٢٧٧ حالة فى العظام و ٦٤ جلدية، وشاركت مديرية الصحة بالفيوم بتخصص النساء والأسنان، وبلغ عدد الحالات التي تم الكشف عليها ٥٣ حالة أسنان و123 حالة نسا، وتم تحويل ١٣ حالة لإجراء العمليات المختلفة لمستشفيات جامعة الفيوم على نفقه الجمعية الممولة للمشروع.

وأكد أنه خلال القافلة الشاملة تم عمل ندوة توعوية حول مخاطر الإدمان، وحاضرت خلالها الدكتورة ريم صلاح الدين بكلية الطب، وتناولت تعريف الإدمان، تصنيف المخدرات ودرجات وأنواع التعاطي لأي مادة، والعوامل التى أدت لتعاطي المخدرات، كما شرحت الشواهد الدالة فى شخصية المدمن، والآثار الجانبية للمخدرات، وطرق الوقاية والعلاج منها.

وأشار إلى أن جامعة الفيوم ومستشفياتها لا تبخل في تقديم كافة أشكال المساعدات الطبية لمجتمع الفيوم من أجل المساهمة في رفع الوعي الصحى للمجتمع المحلي.

وفى نهاية القافلة قدم أهالي القرية الشكر لجامعة الفيوم والمشاركين في القافلة على الجهود المبذولة في القافلة.

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