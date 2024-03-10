جامعة الزقازيق تحصد المركز الأول في الملتقى القمي للطلاب ذوى القدرات

حصل الوفد الطلابي لجامعة الزقازيق من ذوى القدرات الفائقة على المركز الأول في الملتقى القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد «دمج الطلاب من ذوى الهمم والأسوياء» والمقام تحت شعار «مبدعون بإختلاف» بنسخته الثالثة، والمقام بمعهد إعداد القادة بحلوان بمشاركة ٢٣ جامعة مصرية، للعام الجامعى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، خلال الفترة من الأربعاء الموافق ٦ مارس حتى الأحد ١٠ مارس ٢٠٢٤.

مشاركة الطلاب، جاءت في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتمكين "ذوى الهمم"، والاهتمام بالموهوبين، وبرعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وأقيم الملتقى القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد «دمج الطلاب من ذوى الهمم والأسوياء» تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، والدكتورة شيرين يحيي مستشار الوزير لشئون الطلاب ذوى الإعاقة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل معهد إعداد القادة.

وفازت بالمركز الأول الطالبة دينا ابراهيم السيد بكلية الآداب ضمن مبادرة «مبتكرون» بالمجموعة الأولى، وفاز بالمركز الرابع الطالب معاذ حامد ابراهيم بكلية الحاسبات والمعلومات في مبادرة «قاموس الإشارات الموحد» ضمن المجموعة الرابعة.

وقدم الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، بخالص التهنئة لأبنائه الطلاب والمشرفين على وفد الجامعة على تميزهم وتحقيق مراكز متقدمة بالملتقى، مشيراً إلى دور الدولة المصرية دائمًا فى الاهتمام بأبنائها الطلاب من ذوي القدرات الفائقة، من خلال برامجها ومبادراتها التى تهدف إلى توفير البيئة المناسبة لتطوير مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم في جميع المجالات.

وأكد الدرندلي حرص الجامعة على مشاركة طلابها من ذوي الهمم في مختلف الأنشطة والفعاليات داخل الجامعة أو خارجها، وذلك إيماناً منها بقدراتهم الفائقة، وما يمتلكونه من مواهب وإبداعات تسهم في تحقيق التنمية، باعتبارهم مثال للعزيمة والإرادة، بجانب تميزهم أكاديمياً واجتماعياً .

يشار إلى أن اليوم الختامي للملتقى، شهد تقديم المجموعات الطلابية لعروض تقديمية عن مبادراتهم أمام لجنتي تحكيم متخصصة، ضمت نخبة من أساتذة الجامعات المصرية.