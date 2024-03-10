وزير الخارجية يستقبل وفد غرفة التجارة الأمريكية بمصر.. غدا

يستقبل سامح شكري، وزير الخارجية، غدا الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وفد غرفة التجارة الأمريكية بمصر، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في سياق منفصل تلقى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مساء الجمعة ٨ مارس الجاري، في إطار متابعة التشاور والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة بشأن تطورات أزمة قطاع غزة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الاتصال بين الوزيرين تناول بشكل مستفيض الجهود المشتركة المتواصلة بهدف التوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، والجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، حيث أعرب وزير خارجية الولايات المتحدة عن تقدير بلاده الكامل للجهود التي تبذلها مصر للوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، وجهودها المستمرة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.