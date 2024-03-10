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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ستونز يُهدي مانشستر سيتي التقدم أمام ليفربول

جون ستونز
جون ستونز

تقدم مانشستر سيتي على نظيره ليفربول بالهدف الأول، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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جاء هدف السيتي عن طريق جون ستونز في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، بعدما نجح في الاستفادة من الركلة الركنية التي نفذها اللاعب دي بروين.

وكان ليفربول قد أحرز هدف التقدم، لكن الحكم قرر إلغاؤه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وقوع اللاعب في التسلل.

وكان ليفربول قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي، كوانساه، فيرجيل فان دايك، جوميز.

خط الوسط: واتارو إندو، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: هارفي إليوت، داروين نونيز، لويس دياز  

بينما بدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكي - مانويل أكانجي - كايل وولكر.

خط الوسط: ستونز - رودري - دي بروين - بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: خوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند - فيل فودين.

ودخل ليفربول المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا برصيد 63 نقطة.

فيما جاء ترتيب مانشستر سيتي في المركز الثالث بـ 62 نقطة، واَرسنال في صدارة الترتيب برصيد 64 نقطة.

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