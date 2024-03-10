تعيين حنان صفوت قائما بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، اليوم الأحد ، قراراً بتعيين الدكتورة حنان محمد صفوت الأستاذ بقسم العلوم التربوية بكلية التربية للطفولة المبكرة ، للقيام بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، بجانب عملها وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك خلال العام الجامعي 2023/2024.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قراراً بتعيين الدكتور سيد عبد العظيم محمد ، الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية ، للقيام بأعمال عميد كلية التربية ، بجانب عمله وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وذلك خلال العام الجامعي 2023/2024.