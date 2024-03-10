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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تعيين حنان صفوت قائما بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا

دكتورة حنان محمد
دكتورة حنان محمد

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، اليوم الأحد ، قراراً بتعيين الدكتورة حنان محمد صفوت الأستاذ بقسم العلوم التربوية بكلية التربية للطفولة المبكرة ، للقيام بأعمال عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، بجانب عملها وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك خلال العام الجامعي 2023/2024.

 

وفي سياق متصل أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، قراراً بتعيين الدكتور سيد عبد العظيم محمد ، الأستاذ بقسم الصحة النفسية بكلية التربية ، للقيام بأعمال عميد كلية التربية ، بجانب عمله وكيلاً للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وذلك خلال العام الجامعي 2023/2024.

 

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