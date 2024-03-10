انطلاق دورة رمضان بإسنا جنوبي الأقصر

بأعلام فلسطين، وتوزيع الحلوى والفاكهة على الصغار، جابت مواكب دورة شهر رمضان المبارك، شوارع مدينة إسنا بجنوب الأقصر، فى عادة سنوية؛ تخرج فيها السيارات والمواكب وسيارات الأهالى، تجوب أنحاء المدينة؛ احتفالًا وابتهاجًا بقدوم الشهر الكريم.

انطلقت دورة شهر رمضان المبارك بمدينة إسنا، من أمام مركز شرطة إسنا ثم شارع أحمد عرابى، ومنطقة الخضري، مرورا بمنطقة المحكمة ودويح والمكسر وشارع مرشح المياه، وشارع البحث الجنائى بشارع البحر، وأخيرا أمام مجلس مدينة إسنا.

وشارك فى الدورة كل أهالى إسنا من المواطنين وبمشاركة وتأمين مكثفة من رجال الشرطة وقوات الدفاع المدنى ورجال المرور، وعدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية ورجال مجلس المدينة والشباب والرياضة، وسط أجواء كرنفالية، وذلك فى عادة متوارثة منذ عشرات السنين بجنوبى الأقصر للاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك.