رئيس جامعة سوهاج يشهد المحاكمة الصورية الثالثة بكلية الحقوق

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المحاكمة الصورية الثالثة تحت عنوان "المسئولية الجنائية الناشئة عن الجراحات الروبوتية"، والتي نظمتها كلية الحقوق، بحضور اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، واللواء الدكتور محمد فوزي نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والمستشار بهاء المري رئيس محكمة جنايات المنصورة، والدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور رابح رتيب عميد الكلية، والدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة الأسبق، وعمداء الكليات ووكلاء الكلية، وعدد من ورؤساء المحاكم والهيئات القضائية و المستشارين وأعضاء النيابة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعي القديم.

وفي بداية كلمته رحب الدكتور حسان النعماني بضيوف الجامعة الافاضل لحضورهم واحدة من الفعاليات المتميزة التي تنظمها كلية الحقوق للعام الثالث على التوالي، موجهاً التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة شهر رمضان المعظم ولجميع الحضور الكريم، مشيداً بطلاب الكلية وبالمستوي المتميز والذي اظهر قدراتهم خلال تقديم المحاكمة الصورية، على التعبير والخطابة، مؤكداً على أهمية هذه الفعالية والتي تهدف إلى تقديم نموذج تطبيقي للمحاكم الحقيقة ، لتكون بمثابة تدريب عملي للطلاب لصقل خبراتهم القانونية، وتدريبهم على ممارسة الأدوار القانونية والوظيفية المختلفة بشكل احترافي، والمساعدة على إزالة الرهبة لديهم لأروقة المحاكم بعد تخرجهم وإندماجهم في الحياة العملية.

وأكد الدكتور رابح رتيب علي ان هذه المحاكمة تأتي استكمالاً للجانب العملي الذي يعزز الجانب النظري للعملية التعليمية، حيث تسهم في صقل العديد من المهارات القانونية لدى الطلبة، وترفع من كفاءتهم العملية التطبيقية وإعدادهم للانخراط في المهن القانونية، والتدريب على مهارات وفنون العمل القضائي، مقدما شكره لرئيس الجامعة علي دعمه لكافة الفعاليات التي تنظمها الكلية وللحضور الذين شاركوا الجامعة تلك الفاعلية المتميزة، مضيفاً ان المحاكمة شهدت منافسة قوية بين الطلاب، حيث قدموا عروض متميزة للمحاكمه و تم إعدادها بشكل جيد، وتمثيل كافة عناصرها من متهمين ودفاع ونيابة ومستشارين.

وأشاد المستشار بهاء المري بأداء الطلاب بالمحاكمة الصورية، واصفاً ايهاً بأنها نوع من الدراما القضائية من الطراز الأول، موضحاً ان الطلاب قاموا بتجسيد المحاكمة، والتي تناولت " المسئولية الجنائية الناشئة عن الجراحات الروبوتية"،

بشكل مشرف واحترافي، مما يبرهن علي ان جامعة سوهاج تزخر بالعديد من النماذج الشابه المتميزة والذيين سيكون لهم شأن هام في العمل القضائي بالمستقبل.

ومن الجدير بالذكر أن الإحتفالية بدأت بالسلام الجمهوري، ثم آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض فيلم تسجيلي لإنجازات الجامعة من إعداد المركز الإعلامي، وتلاها أحداث المحاكمة.

حضر المحاكمة الصورية كلا من اللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، والدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، وصلاح حامد أمين الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وطلاب الجامعة.