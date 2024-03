أوسكار 2024| كل ما تود معرفته عن الدورة 96

ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الفني الأضخم توزيع جوائز الأوسكار في دورتها 96، بحضور كوكبة ضخم من النجوم العالميين.

موعد بث حفل الأوسكار 2024

تتجه انظار العالم خلال الساعات القليلة القادمة لحفل الأوسكار وأسماء الفائزين في دورة 2024، حيث سيبدأ الحفل على قناة abc الامريكية في ال 6 والنصف مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية

على أن يبث الحفل حصريا على قناة الثقافية السعودية القناة الوحيدة التي حصلت على بث الحفل عربيا، بجانب منصة شاهد



ومن المقرر أن يبدأ العرض التمهيدي لمدة 30 دقيقة قبل العرض المباشر، ويقدمه المذيع جيمي كيميل، وتبث قناة ABC حلقة أصلية من المسلسل الكوميدي الحائز على جائزة EMY AWARDS، كما أُعلن سابقًا، وسيعود مقدم الحفل جيمي كيميل في وقت متأخر من الليل على مسرح دولبي لاستضافة العرض المباشر لحفل الأوسكار للمرة الرابعة في مشواره كمقدم للحفل.

تأتي قائمة جوائز أوسكار 2024 كالآتي



أفضل فيلم



American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

killers of the flower moon

maestro

Oppenheimer

past lives

poor things

the zone of interest

أفضل ممثل

برادلي كوبر- Maestro

كولمان دومينجو - Rustin

بول جياماتي - The Holdovers

كيليان مورفي - Oppenheimer

جيفيري رايت - American Fiction

أفضل ممثلة



آنيت بينينج - Nyad

ليلي جلادستون - Killers of the Flower Moon

ساندرا هولر - Anatomy of a Fall

كاري موليجان - Maestro

إيما ستون - Poor Things

أفضل ممثل مساعد



ستيرلينج ك براون عن American Fiction

روبرت دي نيرو عن Killers of the Flower Moon

روبرت داوني جونيور عن Oppenheimer

رايان جوسلينج عن Barbie

مارك رافالو عن Poor Things

أفضل ممثلة مساعدة



إيميلي بلانت عن Oppenheimer

دانيال بروكس عن The Color Purple

أمريكا فيريرا عن Barbie

جودي فوستر عن Nyad

دافين جوي راندولف عن The Holdovers

أفضل مخرج



جاستين ترينت - Anatomy of a Fall

مارتن سكورسيزي - Killers of the Flower Moon

كريستوفر نولان - Oppenheimer

يورجوس لانتيموث - Poor Things

جوناثان جليزر - The Zone of Interest

أفضل فيلم رسوم متحركة



The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreamz

Spider-Man: Across the Spider-Verse