أوسكار 2024| كل ما تود معرفته عن الدورة 96
ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الفني الأضخم توزيع جوائز الأوسكار في دورتها 96، بحضور كوكبة ضخم من النجوم العالميين.
موعد بث حفل الأوسكار 2024
تتجه انظار العالم خلال الساعات القليلة القادمة لحفل الأوسكار وأسماء الفائزين في دورة 2024، حيث سيبدأ الحفل على قناة abc الامريكية في ال 6 والنصف مساء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية
على أن يبث الحفل حصريا على قناة الثقافية السعودية القناة الوحيدة التي حصلت على بث الحفل عربيا، بجانب منصة شاهد
ومن المقرر أن يبدأ العرض التمهيدي لمدة 30 دقيقة قبل العرض المباشر، ويقدمه المذيع جيمي كيميل، وتبث قناة ABC حلقة أصلية من المسلسل الكوميدي الحائز على جائزة EMY AWARDS، كما أُعلن سابقًا، وسيعود مقدم الحفل جيمي كيميل في وقت متأخر من الليل على مسرح دولبي لاستضافة العرض المباشر لحفل الأوسكار للمرة الرابعة في مشواره كمقدم للحفل.
تأتي قائمة جوائز أوسكار 2024 كالآتي
أفضل فيلم
American Fiction
Anatomy of a Fall
Barbie
killers of the flower moon
maestro
Oppenheimer
past lives
poor things
the zone of interest
أفضل ممثل
برادلي كوبر- Maestro
كولمان دومينجو - Rustin
بول جياماتي - The Holdovers
كيليان مورفي - Oppenheimer
جيفيري رايت - American Fiction
أفضل ممثلة
آنيت بينينج - Nyad
ليلي جلادستون - Killers of the Flower Moon
ساندرا هولر - Anatomy of a Fall
كاري موليجان - Maestro
إيما ستون - Poor Things
أفضل ممثل مساعد
ستيرلينج ك براون عن American Fiction
روبرت دي نيرو عن Killers of the Flower Moon
روبرت داوني جونيور عن Oppenheimer
رايان جوسلينج عن Barbie
مارك رافالو عن Poor Things
أفضل ممثلة مساعدة
إيميلي بلانت عن Oppenheimer
دانيال بروكس عن The Color Purple
أمريكا فيريرا عن Barbie
جودي فوستر عن Nyad
دافين جوي راندولف عن The Holdovers
أفضل مخرج
جاستين ترينت - Anatomy of a Fall
مارتن سكورسيزي - Killers of the Flower Moon
كريستوفر نولان - Oppenheimer
يورجوس لانتيموث - Poor Things
جوناثان جليزر - The Zone of Interest
أفضل فيلم رسوم متحركة
The Boy and the Heron
Elemental
Nimona
Robot Dreamz
Spider-Man: Across the Spider-Verse