صحة المنيا تطلق قوافل طبية بالقرى الأكثر إحتياجا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية للقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، توقيع الكشف على 1301 حالة خلال قافلة طبية علاجية مجانية بقرية 8 إحدى مركز ومدينة المنيا.

وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا المحافظ ، مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، ولجميع المواطنين في أماكنهم ، ومن جانبه ، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات .

حيث تم توقيع الكشف الطبي على 232 حالة جراحة ، 259 حالة باطنه ، 431 حالة أطفال ، 61 حالة أسنان ، 53 حالة نساء ، 39 حالة تنظيم الأسرة ، 124 حالة جلدية ، 102 أنف وأذن ، إلى جانب إجراء 200 تحليلا متنوعا ، و 7 حالات موجات صوتية ، و 8 حالات أشعة سينية ، و 184 كشف مبكر للضغط والسكر ، و13 حالة خلع أسنان ، وتحويل 11 حالة للمستشفى لإستكمال العلاج ، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 127 متردداً.