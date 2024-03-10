الأحد 10 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

صحة المنيا تطلق قوافل طبية بالقرى الأكثر إحتياجا

القافلة الطبية
القافلة الطبية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين ، تنظيم وتنفيذ القوافل الطبية العلاجية للقرى الأكثر إحتياجا والأولى بالرعاية ، حيث أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، توقيع الكشف على 1301 حالة خلال قافلة طبية علاجية مجانية بقرية 8 إحدى مركز ومدينة المنيا.

 

وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا المحافظ ، مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية ، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ، ولجميع المواطنين في أماكنهم ، ومن جانبه  ، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات .

 

حيث تم توقيع الكشف الطبي على 232 حالة جراحة ، 259 حالة باطنه ، 431 حالة أطفال ، 61 حالة أسنان ، 53 حالة نساء ، 39 حالة تنظيم الأسرة ، 124 حالة جلدية ، 102 أنف وأذن ، إلى جانب إجراء 200 تحليلا متنوعا ، و 7 حالات موجات صوتية ، و 8 حالات أشعة سينية ، و 184 كشف مبكر للضغط والسكر ، و13 حالة خلع أسنان ، وتحويل 11 حالة للمستشفى لإستكمال العلاج ، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 127 متردداً.

الجريدة الورقية