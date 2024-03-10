دراسة جديدة عن التحديات التي تواجه النساء في الإبلاغ عن التحرش

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كلَّ عام أعد مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي مع عدد من المبادرات نسوية دراسة جديدة بعنوان "التحديات التي تواجه النساء في الإبلاغ عن التحرش الجنسي"

تهدف الدراسة تسليط الضوء على التحديات والمعوقات التي تواجهها النساء والفتيات في آليات الإبلاغ من قبل الكيانات التنفيذية عند تعرضهن للاعتداءات و التحرش.

شاركت في الدراسة عدد من المبادرات النسوية وهي : (مبادرة أنثى- مبادرة بر أمان- مبادرة مؤنث سالم- مبادرة حقي- مبادرة صوت لدعم المرأة- مبادرة حراك- مبادرة آمنة).



