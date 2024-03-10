الأحد 10 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

خلال المؤتمر الصحفي

تكالة يثمن جهود الجامعة العربية الأصيلة لحل الأزمة الليبية ويؤكد علي استمرار الاجتماعات للوصول لنتائج مرضية

جانب من المؤتمر الصحفي
جانب من المؤتمر الصحفي

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية محمد تكالة أن بلاده تعاني تضخم وفي حاجه لوضع حد له وما مرت به ليبيا لم يكن سهلا ، مؤكدا علي أنه سيكون هناك اجتماعات أخري للوصول لنتائج مرضية لكل الأطراف ، ونقدر جهود الجامعة العربية الرامية لحل الأزمة .

 

وفي نفس السياق  أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط  أنه تم التأكيد خلال المحادثات  علي سيادة ليبيا و وحدة أراضيها ورفض أي تدخلات في العملية السياسية الليبية ، وسيتم تشكيل  لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة  لحسم الأمور العالقة حسب التشريعات النافذة وتشكيل حكومة موحدة هدفها الإشراف على العملية الانتخابية .


وكذلك توحيد المناصب السيادية لتقديم دورها المنوط بها 
والإتفاق علي عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ .
واضاف ابو الغيط إن  الحاضرون ثمنوا دور الجامعة العربية الذي يستهدف الي الوصول لحلول للأزمة

مواد متعلقة

أبو الغيط : الأطراف الليبية اتفقت على سيادة بلادها ووحدة أراضيها

بدء المؤتمر الصحفي للأمين العام للجامعة العربية والأطراف الليبية

‎أبو الغيط: ايقاف الحرب والحفاظ على وحدة أراضي الدولة السودانية أولويات للجامعة العربية

استشعاراً لمسئوليات الجامعة العربية .. بدء الجلسة الحوارية بين الأطراف الليبية برعاية أبو الغيط

الامين العام للجامعة العربية يرعي جلسة حوار هامة الاحد بين الرؤساء المنفي وصالح وتكالة

رئيس هيئة الأركان العامة السعودية يُدشن سفينة الملك عنيزة خامس سفن مشروع السروات

أبو الغيط يستقبل محمد سالم وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية

الجامعة العربية: بذل الجهود مع كل الدول لدعم قضايا تمكين المرأة إقليميا
الجريدة الورقية