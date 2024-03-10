خلال المؤتمر الصحفي
تكالة يثمن جهود الجامعة العربية الأصيلة لحل الأزمة الليبية ويؤكد علي استمرار الاجتماعات للوصول لنتائج مرضية
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية محمد تكالة أن بلاده تعاني تضخم وفي حاجه لوضع حد له وما مرت به ليبيا لم يكن سهلا ، مؤكدا علي أنه سيكون هناك اجتماعات أخري للوصول لنتائج مرضية لكل الأطراف ، ونقدر جهود الجامعة العربية الرامية لحل الأزمة .
وفي نفس السياق أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أنه تم التأكيد خلال المحادثات علي سيادة ليبيا و وحدة أراضيها ورفض أي تدخلات في العملية السياسية الليبية ، وسيتم تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة لحسم الأمور العالقة حسب التشريعات النافذة وتشكيل حكومة موحدة هدفها الإشراف على العملية الانتخابية .
وكذلك توحيد المناصب السيادية لتقديم دورها المنوط بها
والإتفاق علي عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ .
واضاف ابو الغيط إن الحاضرون ثمنوا دور الجامعة العربية الذي يستهدف الي الوصول لحلول للأزمة