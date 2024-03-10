حسام فوزي يكرم المرأة المصرية وآلام المثالية على مستوى المنطقة الشمالية لمحافظة القاهرة

شارك الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، في احتفال تكريم المرأة المصرية وآلام المثالية على مستوى المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة بالمركز الاستكشافى للعلوم بحى حدائق القبه.

وقام نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بتقديم شهادات تقدير وهدايا تقديراً لجهودها فى تربية أبنائها لكونها عماد الأسرة المصرية والمدرسة التى تصنع شباباً وابطالا لديهم القدرة على بناء الوطن

وثمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية،أن مسيرة الأم المصرية مازالت مستمرة وتواصل رحلتها معهم من العطاء لابنائها وأن المرأة المصرية نموذجاً يحتذى به فى التضحية والعطاء والكفاح على مر العصور

واضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، خلال كلمته أن المرأة المصرية حظيت بمكتسبات فريدة فى عهد الجمهورية الجديدة وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة وهو ما أسهم فى بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وادماجها كعنصر فاعل ورائد فى خطط التنمية المستدامة

كما شارك فى الحضور النائب عمر وطني عضو مجلس النواب والسادة رؤساء الأحياء وممثلي المجتمع المدني متمنياً لكل سيدات مصر العظيمات التوفيق والنجاح.

يذكر أن الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وزع كراتين تحوى السلع الأساسية ومستلزمات رمضان على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق مع إدارة التضامن الاجتماعي بنطاق حي روض الفرج، وبحضور الدكتور أحمد عبيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

وأوضح نائب المحافظ، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتخفيف العبء على كاهل المواطنين، مؤكدا أن المنطقة الشمالية تحرص خلال شهر رمضان على الإسهام فى خدمة المجتمع وذلك من خلال تعظيم جهودها فى استقبال الشهر الكريم، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير السلع الغذائية ومستلزمات رمضان للأسر الأولى بالرعاية وضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

الجدير بالذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قرر مد مواعيد العمل بنفقى الأزهر خلال شهر رمضان على أن تكون حركة سير السيارات داخل النفقين يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل ويتم غلق النفقين اعتبارًا من الساعة الثانية صباحًا حتى السادسة صباحًا لأجراء أعمال الصيانة والنظافة عدا يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع حيث سيستمر العمل بالنفقين فيهما دون توقف على مدار ٢٤ ساعة طوال شهر رمضان حتى يمكن استيعاب وتصريف الكثافات المرورية المحتملة خلال أيام الأجازات الأسبوعية.