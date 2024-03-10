اعلن الجهاز الفنى للفريق الاول لكرة القدم بنادى أستون فيلا، عن تشكيه الرسمي الذي سيخوض مواجهة توتنهام بعد قليل ضمن منافسات البريميرليج.

تشكيل أستون فيلا الرسمي أمام توتنهام في الدوري الانجليزي

في حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

في خط الدفاع: كونسا، لينجليه، توريس، دين.

في خط الوسط: دوجلاس، ماكجين، كاش، تيليمانس.

في الهجوم: بايلي، واتكينز.

ويلتقي فريقا أستون فيلا وتوتنهام، بعد قليل، في المواجهة التي ستجمعهما على ملعب "فيلا بارك" في قمة نارية على المربع الذهبي، ضمن منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل أستون فيلا قبل انطلاق الجولة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، فيما يتواجد توتنهام في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 50 نقطة.