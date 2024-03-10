محافظ الإسماعيلية يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

بعث اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك ١٤٤٥هــ أعاده الله على الشعب المصري والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

جاء فيها: "يسعدني ويشرفني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا من الله سبحانه وتعالى أن يعيد تلك المناسبة الكريمة على سيادتكم وعلى مصرنا الغالية وشعبها العظيم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات"، مضيفًا" أدعو المولى عز وجل أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والسعادة وأن تظل مصرنا الغالية في وحدة وتماسك أمنة مطمئنة بتوفيق من الله عز وجل في ظل قيادتكم الحكيمة، حفظكم الله ورعاكم، وسدد خطاكم، وكل عام وأنتم بخير".