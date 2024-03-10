بسام راضي يُكرم الشاب المصري مارك جرجس لتفوقه على مستوى إيطاليا في الميكاترونكس

استقبل بسام راضي سفير مصر في إيطاليا بمقر السفارة فى روما الشاب المصرى مارك جرجس ابن محافظة المنيا والذى تفوق بجدارة على مستوى دولة إيطاليا في مجال علوم “الميكاترونكس” بحصوله على مدار خمس سنوات متتالية على مُعدل قياسي 100% مدة دراسة المنحة الدراسية المقدمة له من مؤسسة مصر الخير ليكون الطالب الوحيد في إيطاليا الأول فى هذا المجال العلمى الحديث الذي يعتبر مستقبل كل الصناعات خاصة الإليكترونيات والأنظمة الذكية وهندسة الطاقة والبرمجيات، كما قام مارك جرجس بتصميم المحطة اللوجستية لمرفق سككك حديد قطار إيطاليا للحاويات والبضائع وميكنتها ورقمنتها بالكامل.

وقد صرح بسام راضى ان مارك جرجس هو نموذج للشباب المصرى النابغ الذين يمثلون ذخيرة الوطن، معتبراً ان هؤلاء من أبناء مصر هم ثروة مصر الحقيقية و"خزائن الارض" التى لا تنضب وقاطرة المستقبل، مضيفاً ان مصر بها كنوز من المواهب والنوابغ البشرية والأمر يتوقف على اكتشافهم وصقل مواهبهم

وقد كرم السفير بسام راضي الشاب مارك جرجس وقدم له شهادة تقدير باسم السفارة مؤكداً دعم السفارة الكامل له فى اى شيء يحتاجه من اى نوع.

السفير بسام راضي خلال اللقاء