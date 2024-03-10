عاجل
حسام حسن يختار 25 لاعبا بقائمة منتخب مصر استعدادا لمعسكر مارس
الأحد 10 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

ارتفاع سعر الريال السعودي بداية تداولات اليوم الأحد أمام الجنيه في البنوك

الريال السعودي
الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم الاحد.. شهد سعر الريال السعودي خلال بداية تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصية والشركات المصرفية اليوم الأحد، ارتفاعًا، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 13.11 جنيه للشراء، و13.15 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 13.15 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع.

 

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الريال السعودي خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاحد في البنوك المصرية، وتقدم الوفد هذه الخدمة للوقوف لحظيا على أخر المستجدات التي تطرأ على ساحة العملات بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

 

txt

محافظ الغربية يفتتح معرض زفتى لأنشطة "مشروع صحتهم مستقبلهم" بنهطاي

txt

مصادر إسرائيلية: حكومتنا تعطل صفقة تبادل الأسرى مع حماس

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الأحد

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

13.15 جنيه للشراء.

13.18 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

13.11  جنيه للشراء.

13.15  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.11 جنيه للشراء.

13.14 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.11  جنيه للشراء.

13.16  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

13.10 جنيه للشراء.

13.19 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

13.18 جنيه للشراء.

13.21 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.05  جنيه للشراء.

13.14 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

13.07 جنيه للشراء.

13.16 جنيه للبيع.

 

مواد متعلقة

خبير سياسي: مصر الداعم الحقيقي للفلسطينيين وغزة تحتاج 90 مليار لإعمارها (فيديو)

محافظ الغربية يفتتح معرض زفتى لأنشطة "مشروع صحتهم مستقبلهم" بنهطاي

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الاسباني والقناة الناقلة

وزير العمل يلتقي محافظ الجيزة في بداية جولة ميدانية تشمل مواقع الإنتاج

الجريدة الورقية