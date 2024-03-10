ارتفاع سعر الريال السعودي بداية تداولات اليوم الأحد أمام الجنيه في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم الاحد.. شهد سعر الريال السعودي خلال بداية تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصية والشركات المصرفية اليوم الأحد، ارتفاعًا، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 13.11 جنيه للشراء، و13.15 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 13.15 جنيه للشراء، و13.18 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الريال السعودي خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الاحد في البنوك المصرية، وتقدم الوفد هذه الخدمة للوقوف لحظيا على أخر المستجدات التي تطرأ على ساحة العملات بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الأحد

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

13.15 جنيه للشراء.

13.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

13.11 جنيه للشراء.

13.15 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

13.11 جنيه للشراء.

13.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

13.11 جنيه للشراء.

13.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

13.10 جنيه للشراء.

13.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

13.18 جنيه للشراء.

13.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

13.05 جنيه للشراء.

13.14 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

13.07 جنيه للشراء.

13.16 جنيه للبيع.