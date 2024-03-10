مصطفي محمد يقود نانت في مواجهة صعبة أمام مارسيليا بالدوري الفرنسي

يستعد فريق نانت الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد، لمهمة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك حين يصطدم مع نظيره فريق مارسيليا، على أرضية ملعب استاد فيلودروم ضمن منافسات الأسبوع ال 25 من مسابقة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت ومارسيليا في الدوري الفرنسي

وتقام في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وتذاع على قناة بى إن سبورت 4.



وأسندت قناة بى إن سبورت مهمة التعليق على اللقاء إلى المعلق نوفل باشى.

ترتيب نانت ومارسيليا بالدوري الفرنسي

يدخل فريق مارسيليا اللقاء وهو في المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة بعد 24 مباراة خاضها الفريق فى البطولة.

بينما فريق نانت يدخل اللقاء وهو في المركز ال 14 برصيد 25 نقطة بعد 24 مباراة خاضها الفريق فى البطولة.