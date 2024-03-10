الأحد 10 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بكورنيش المحلة

كورنيش المحلة
كورنيش المحلة

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على متابعة الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين والذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 83%.

وأكد محافظ الغربية، أنه يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى، حيث يتم استكمال أعمال التدبيش على بحر الملاح أمام كوبرى الشركة وإزالة الكحلة القديمة واستكمال أعمال فرد وتشغيل السن بالإضافة إلى استكمال صب قواعد الأعمدة.

الجريدة الورقية