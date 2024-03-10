محافظ الغربية يتابع استمرار الأعمال بكورنيش المحلة

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على متابعة الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين والذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 83%.

وأكد محافظ الغربية، أنه يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى، حيث يتم استكمال أعمال التدبيش على بحر الملاح أمام كوبرى الشركة وإزالة الكحلة القديمة واستكمال أعمال فرد وتشغيل السن بالإضافة إلى استكمال صب قواعد الأعمدة.