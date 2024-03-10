حقيقة انتشار حشرات "أبو العيد" على يرقات القمح في الصعيد

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، حقيقة انتشار حشرات "أبو العيد" على يرقات القمح في محافظات الصعيد، ونفى ما يتردد عن خطورتها على النبات أو الإنسان.

حشرة أبو العيد

وأوضح "فهيم" أن حشرة "أبو العيد" تتواجد بشكل طبيعي على سنابل القمح خلال فصل الربيع، وتلعب دورًا هامًا في التوازن البيئي، حيث تتغذى على حشرات المنّ، وتساهم في تلقيح أزهار القمح.

هل تشكل "أبو العيد" خطرًا على القمح أو الإنسان؟