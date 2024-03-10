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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حقيقة انتشار حشرات "أبو العيد" على يرقات القمح في الصعيد

الدكتور محمد علي
الدكتور محمد علي فهيم

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، حقيقة انتشار حشرات "أبو العيد" على يرقات القمح في محافظات الصعيد، ونفى ما يتردد عن خطورتها على النبات أو الإنسان.

 حشرة أبو العيد

وأوضح "فهيم" أن حشرة "أبو العيد" تتواجد بشكل طبيعي على سنابل القمح خلال فصل الربيع، وتلعب دورًا هامًا في التوازن البيئي، حيث تتغذى على حشرات المنّ، وتساهم في تلقيح أزهار القمح.

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هل تشكل "أبو العيد" خطرًا على القمح أو الإنسان؟

  • لا تشكل حشرة "أبو العيد" أي خطر على محصول القمح أو الإنسان.
  • تُعدّ هذه الحشرة من المفترسات الطبيعية التي تُساعد في مكافحة آفات المنّ.
  • تختفي حشرة "أبو العيد" بشكل طبيعي مع حلول فصل الشتاء.
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