محافظ جنوب سيناء يضع حجر الأساس لـ 60 منزل بدوي بقرية النقب

احتفالا بالعيد القومى ..

وضع اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اليوم الجمعة، حجر الأساس لمشروع إنشاء 60 منزلا بدويا بقرية النقب التابعة إداريا لمدينة طابا، بحضور علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، عددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، ومشايخ وعواقل المحافظة..

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة بصدد الاحتفال بعيدها القومي، وهو الذكرى ال 35 لعودة طابا إلى الأراضي المصرية بالمعركة الدبلوماسية التي خاضتها الدولة المصرية أمام لجنة التحكيم الدولي، لاسترداد هذا الجزء الغالي وذات الطبيعة الخلابة.

وأوضح المحافظ، إنه سيجري تنفيذ مشروع الـ 60 منزل بدوي على مساحة 54 ألف متر، لخدمة مواطني قرية النقب، مشيرا إلى أن المساحة الإجمالية للمنزل تبلغ 180 متر مربع، وتبلغ مساحة المبانى 100 متر مربع، ويتضمن 3 غرف، وصالة استقبال، مطبخ، حمام، حوش أمامي وخلفي.

وأشار إلى أن هذه المنازل قابلة للتعلية، وكل منزل مزود بسلم خارجي، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 95 مليون، بتمويل وإشراف الجهاز المركزي للتعمير.

وأكد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الجهاز حريص على تقديم كافة أوجه الدعم لمواطني سيناء، والتوسع في إقامة المنازل البدوية بالتصميمات التي تتناسب مع العادات والتقاليد الخاصة بهم، إضافة إلى إقامة المشروعات التي من شأنها توفير فرص عمل لهم، بهدف تحسين الدخل الأسري.

وأوضح أنه من المقرر أن يجري إنشاء 120منزل بدوي بقرية النقب على مرحلتين، تتضمن المرحلة الواحدة 60 منزل، بهدف رفع مستوى المعيشة لمواطني القرية.