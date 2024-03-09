نفوق بيكاسو الخنازير.. رسم أكثر من 100 لوحة فنية وبيعت بملايين الدولارات

أعلنت المنقذة والناشطة في حقوق الحيوان، جوان ليفسون نفوق الخنزير "بيغكاسو" الذي أمضى حياته بعد إنقاذه من المسالخ، وهو يرسم أكثر من 100 لوحة فنية وبيعت بأكثر من مليون دولار.

وكان "بيغكاسو" يعاني من مرض التهاب المفاصل، ونفق عن عمر 8 سنوات بحسب ما ذكرته صاحبته من جنوب إفريقيا ليفسون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء 6 مارس الجاري.



وكانت الناشطة ليفسون أنقذته وغيرت مصير الخنزير الرسام من مجرد حيوان ذاهب إلى الذبح في أحد المسالخ إلى حيوان يرسم لوحات فنية بالفرشاة وبشغف مستخدما فمه لإبراز هذه الموهبة.



وعقب شرائها الخنزير من المسلخ وضعته في مزرعتها، اكتشفت ليفسون موهبة بيغكاسو بالصدفة عندما حاولت بمبادرة منها رسم شيء ما باستخدام فرش الطلاء المنسية.



ورسم بيغكاسو أكثر من 100 لوحة وحصل على أكثر من مليون دولار لقاء ذلك، وحقق نجاح حقيقي من خلال لوحة ضخمة بعنوان "Wild and Free" من تصميم ليفسون، والتي بيعت في مزاد بما يعادل 2 مليون روبل روسي.