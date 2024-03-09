مدير تعليم قنا يفتتح معرض الأنشطة التربوية بمدرسة قفط الثانوية

افتتح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، المعرض الختامي للأنشطة التربوية لإدارة قفط التعليمية، والذي أقيم بمدرسة قفط الثانوية المشتركة، في حضور الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام والدكتور بخيت محمد مدير عام إدارة قفط التعليمية و المهندس ياسر حمادي رئيس الوحدة المحلية لمجلس ومدينة قفط و الدكتور محمد القرماني وكيل إدارة قفط و ربيع دنقل مدير عام إدارة الوقف و كشك معين رئيس مجلس أمناء الإدارة واسامة قدوس مصطفى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام و الدكتورة أميمة جعبور نائب مدير المركز الاستكشافي للعلوم و الدكتور طلعت موجه عام العلوم و محمود مرغني موجه عام الصحافة و هانم محمود موجه عام التربية الفنية والدكتور سيد مرزوق موجه أول التربية الاجتماعية وايريني سمير مدير إدارة التربية البيئية والدكتور محمد دويدار نائب رئيس جمعية الكشافة و عبد الناصر سلامة موجه أول التعليم الصناعي و نبيل حافظ مدير عام إدارة قوص سابقا ونخبة من القيادات المجتمعية والتعليمية بمركز قفط .

برع تلاميذ إدارة قفط التعليمية في تقديم مجموعة من الفقرات لرياضة الكاراتيه، وكذلك الفقرات الفنية والمسرحية الهادفة التي تغرس قيم الولاء للوطن وتعزز مفاهيم التآخي والسلام والمساواة وتحذر من التنمر .

كما استعرض الوكيل وضيوفه معارض النوادي الاستكشافية و التربية الفنية والمجال الصناعي والتربية الاجتماعية و التربية البيئية و الإعلام التربوي والتربية النفسية و التربية الزراعية والاقتصاد المنزلي ونوادي العلوم ، حيث أشاد مدير تعليم قنا بالمعروضات التي نفذها الطلاب تحت إشراف الأستاذة منى محمود النجار مدير الأنشطة التربوية بإدارة قفط والتوجيهات المختصة والتي تناقش مشكلات المجتمع كالتنمر الاليكتروني وتسخير التكنولوجيا و المحافظة على البيئة و إعادة تدوير المخلفات ، و عرضت الأعمال رؤى وأفكار توضح مدى تفاعل الطلاب مع تلك المشكلات و مساهماتهم في التوعية بها و التعامل معها .

ووجه الوكيل إلى اضطلاع مدارس التعليم الزراعي وأقسام الاقتصاد المنزلي والتربية الزراعية والفنية بمدارس التعليم العام بدورها في خدمة المجتمع والتكاتف من أجل إقامة معرض لعرض ثمار عمل المديرية من منتجات الألبان و العسل و المربات و المخللات و أشغال المدارس الفنية الزخرفية ، وعرضها بأسعار لا تزيد عن حجم التكلفة مساهمة من المديرية في تخفيف العبء عن كاهل الأسر في الشهر الفضيل .

وفي ختام العرض الرياضي والفني كرم الوكيل والحضور طلاب مدرسة قفط الثانوية المشتركة ومدير عام الإدارة ومدير المدرسة والاخصائي الاجتماعي المشرف على الطلاب الحاصلين على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلاب التي أعلنت بالوزارة.

كما كرمت إدارة قفط التعليمية الدكتور محمد السيد و مدير عام التعليم العام و أحمد سليمان مدير التعليم الثانوي و مدير العلاقات العامة و رئيس مجلس الأمناء لدورهم في مساندة المدرسة المتميزة ولسائر مجهوداتهم في خدمة العملية التعليمية .