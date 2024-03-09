رمضان 2024.. أشرف زكي برفقة ميرفت أمين في كواليس "مليحة"

حرصت منصة watch it، علي مشاركة الجمهور صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل مليحة، المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان 2024.

وعلقت على الصور قائلة: "لقطات حصريّة من تصوير مسلسل مليحة، انتظروا مسلسل مليحة على WATCHIT.

وكان انطلق النجم دياب الى مطروح لتصوير مشاهد أكشن وتهريب فى مسلسله الجديد “مليحة”، وذلك استعدادًا لعرضه فى ماراثون رمضان 2024.

وكان صور فريق العمل مشاهد جمعت كلا من الفنانة ميرفت أمين وأشرف زكى وأمير المصرى فى ديكورات متفرقة ، ومن المقرر أن يدخل المخرج ديكورات مختلفة الفترة المقبلة.

مليحة

وروجت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لمسلسل “مليحة” قبل عرضه فى رمضان، حيث شاركت الجمهور صورًا من المسلسل داخل الكواليس جمعت أبطال العمل.

ويشارك الفنان والنقيب الدكتور أشرف زكى في مسلسل "مليحة" الذي يتناول القضية الفلسطينية ، والذي من المقرر عرضه في مارثون رمضان ٢٠٢٤، حيث يجسد شخصية "خال" الفنان دياب في أحداث مسلسل "مليحة".

كواليس مليحة

بينما يقدم النجم دياب بطولة مسلسل "مليحة" الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024، والذى يتكون من 15 حلقة.

وتدور أحداثه حول القضية الفلسطينية، من إخراج عمرو عرفة، وتأليف رشا عزت الجزار .

وبدأ صناع المسلسل التصوير الأيام الماضية، حيث صور كلا من الدكتور أشرف زكى والفنانة حنان سليمان، ومن المقرر أن يبدأ دياب تصوير دوره في العمل خلال الأيام المقبلة .

كواليس مليحة

شخصية ميرفت أمين

وتجسد ميرفت أمين دور سيدة تدعي حنان والدة كل من "دياب، وأمير المصري" خلال أحداث المسلسل.

آخر أعمال دياب

يشار إلى أن دياب قدم العام الماضى مسلسل "تحت الوصاية" مع النجمة منى زكى، وشارك في بطولة العمل كلا من رشدى الشامى، خالد كمال، على صبحى، أحمد عبد الحميد، ومها نصار، وأخرون، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب – سعدى جوهر.

شخصية ميرفت أمين فى مسلسسل مليحة



حيث تجسد ميرفت أمين شخصية والدة الفنان دياب في أحداث المسلسل.



آخر أعمال دياب



يشار إلى أن دياب قدم العام الماضى مسلسل "تحت الوصاية" مع النجمة منى زكى، وشارك في بطولة العمل كل من رشدى الشامى، خالد كمال، على صبحى، أحمد عبد الحميد، ومها نصار، وآخرين، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب – سعدى جوهر.

قصة تغيير جو

تدور أحداث المسلسل «تغيير جو»، في إطار اجتماعي تشويقي، حول شريفة التي تعاني حياتها من العديد من الأزمات منها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول، بينما يقدم إياد نصار شخصية دكتور جامعي وتجمعه علاقة مع منة شلبي، وتقدم ميرفت أمين دور خالة منة شلبي واسمها زوزو.

آخر أعمال ميرفت أمين

وكات آخر أعمال الفنانة ميرفت أمين مسسل "تغير جو" بطولة منة شلبى، وعرض في رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من إياد نصاد نصار، عصام عمر، عايدة الكاشف، تأليف منى الشيمى، إخراج مريم أبو عوف.