فنانات العالم يحتفلن بجدارية "الحب السلام" في احتفالات اليوم العالمي للمرأة بالغردقة

شاركت عدد من فنانات العالم يمثلن 14 دولة في "جدارية الحب والسلام" إحتفالا بالمرأة اليوم السبت في جزيرة عدن بشواطئ مدينة الغردقة ضمن احتفالات اليوم العالمي للمرأة على هامش كرنفال الغردقة الدولى للفنون الذى تستضيفه مدينة الغردقة بالتنسيق مع جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأشار محمد حميدة منظم الفعاليات بأن

30 فنانة من 14 دولة شاركت في احتفالات اليوم العالمي للمرأة في جزيرة عدن بشواطئ الغردقة فى أجواء سياحية بهدف تنشيط السياحة لمدينة الغردقة بالمشاركة مع القطاع الخاص وجمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر.

موضحا أن جدارية الحب والسلام صممت على أرض مصر بشواطيء الغردقة حيث شاركت كل فنانة بلوحة في الجدارية وذلك ضمن إحتفالات المرأة باليوم العالمي لتعكس صورة مشرفة أمام العالم بالأمن والسلام في مصر بهدف تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.



ومن جانبه أشار محمد علي مسؤل بجزيرة عدن ومنظم رحلة الفنانات على شواطئ الغردقة بأن 30 فنانة شاركت ممثلة من 14 دولة هي دول مصر و امريكا و انجلترا و فرنسا والمغرب والاردن وتونس و كوسوفو وصربيا و البانيا و ايرالندا وروسيا ومونتنيجرو وفلسطين وبلغاريا.

لافتا إلى أن مثل هذه الفعاليات تهدف إلى تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي حيث تحرص الفنانات علي نقل الاجواء الي دول العالم من خلال السوشيال ميديا.

ومن جانبه أشار ايهاب شكري عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر الى انتعاش حركة السياحة علي شواطئ الغردقة حيث استقبلَت الغردقة الأسبوع السابق أكثر من مائة ألف سائح علي 533 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة