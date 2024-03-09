سقوط مالك مكتبة بحوزته أكثر من 6 آلاف كتاب تعليمى دون تفويض بالمنيا

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط أكثر من 6 آلاف نسخة من الكتب التعليمية المقلدة بالمنيا، وذلك دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مكتبة، كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنيا، ببيع العديد من الكتب المقلدة والمنسوخة لمختلف السنوات الدراسية دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية، بالمخالفة للقانون.

وباستهداف المكتبة المُشار إليها تم ضبط المدير المسئول، وبحوزته 6720 نسخة من الكتب التعليمية المقلدة والمنسوخة لمختلف السنوات الدراسية قبل الجامعية، دون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وأقرَّ بارتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.