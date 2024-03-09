النائبة الوفدية سوسن حافظ تطالب التموين والزراعة برقابة صارمة على الأسواق بالإسكندرية

تقدمت النائبة الوفدية سوسن حافظ عضو مجلس النواب عن دائرتى باب شرقى وسيدى جابر بالإسكندرية بطلب احاطة الى الدكتور حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضى و الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك بشأن ضرورة التوسع في منافذ بيع منتجات السلع الغذائية واللحوم التابعة لوزارة الزراعة، والجمعيات الاستهلاكية امام الاسواق الرئيسية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية لتكون منافس حقيقي لتلك الاسواق في خفض اسعار السلع , بالإضافة إلى ضرورة وجود رقابة صارمة و مستمرة على الاسواق خلال شهر رمضان المبارك .

وأكدت حافظ عضو مجلس النواب، اننا نحتاج إلى رقابة حقيقية أكثر من أى وقت مضى، نظرا لوجود حالة ارتباك فى الأسعار وزيادات غير مبررة لعدد من السلع الأساسية،وان يكون هناك استقرار حقيقى بالنسبة للسعر العادل الذى تباع به تلك السلع الاستراتيجية " كالرز والسكر ومنتجات الالبان والبيض .

واضافت أن شهر رمضان يشهد زيادة كبيرة في معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية، وعليه يستعد عددا كبيرا من المواطنين مبكرا، من خلال تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية.

وأشارت إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة تسببت في نقص بعض السلع وغلاء الأسعار، وتبذل الدولة قصارى جهدها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود بين كل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين.