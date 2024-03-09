السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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احتفالًا بيوم الشهيد.. الفنان خالد زكي الراوي بفيلم "رايات النصر" أمام الرئيس السيسي

خالد زكي
خالد زكي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفيلم التسجيلي “رايات النصر”، وذلك بمشاركة الفنان خالد زكي في دور الراوي في الفيلم التسجيلي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة تحت عنوان “ويبقى الآثر” بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 بمناسبة الاحتفال بـ يوم الشهيد والمحارب القديم، تخليدًا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التي قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة في الـ9 من مارس من كل عام بـ"يوم الشهيد"، الذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969، وهو وسط جنوده البواسل على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف.
 

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