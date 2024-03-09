السبت 09 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا واليابان تبحثان الجهود بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة

أمريكا واليابان
أمريكا واليابان

 

بحثت الولايات المتحدة واليابان، جهودهما الثنائية لتعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

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وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت أن المباحثات جاءت خلال الحوار الاستراتيجي السنوي الثاني بين الولايات المتحدة واليابان بشأن الديمقراطية في واشنطن العاصمة، وأكد الجانبان قوة التحالف الأمريكي - الياباني والجهود المشتركة للبلدين لتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان على مستوى العالم، والالتزام بتعميق التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك في مجلس حقوق الإنسان واللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وأشارت إلى أن الجانبين ناقشا كذلك التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من المجتمعات المهمشة.

وبحسب بيان الخارجية الأمريكية، ترأس الوفد الأمريكي وكيل وزارة الخارجية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان أوزرا زيا، فيما ترأس الوفد الياباني نائب الوزير والمدير العام لمكتب السياسة الخارجية بوزارة الخارجية اليابانية كوبي ياسوهيرو، وانضم إليهما ممثلون كبار من الوكالات الخاصة.

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