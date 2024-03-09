محافظ جنوب سيناء يشهد حفلًا فنيًا في الذكرى الـ35 لاسترداد طابا

شهد اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حفلا فنيا أحيته مواهب جنوب سيناء بمناسبة العيد القومي للمحافظة (الذكرى 35 لاسترداد طابا)، من أمام قلعة صلاح الدين بطابا، بحضور شخصيات عامة وضيوف المحافظة، والقيادات تنفيذية وأمنية، ومشايخ وعواقل جنوب سيناء وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.



وبدأ الحفل بالسلام الوطني، وكورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات، واغاني " تحيا مصر ياريس، عقد الفيروز، اول ما نبدأ بسم الله" وهي من انتاج المحافظة بالجهود الذاتية، ثم أغاني للموهبة أروى محمد صالح، وعرض فرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة طور سيناء، القاء شعر من علي حسن الملقب "الأبنودي الصغير"، و عرض فرقة التلقائي التابعة لقصر ثقافة طور سيناء، ثم إنشاد ديني الموهبتين هاجر حمادة، وائل محمد ثم عرض لفرقة كورال أطفال نويبع اغاني وطنية.

وأثنى المحافظ والحضور على المواهب الصغيرة بالمحافظة، ووعد بالاستمرار في رعايتهم وتكوين فرق فنية تمثل المحافظة في المحافل الدولية.

واكد المحافظ خلال الحفل أن الغرض من تلك الفعاليات تنشيط السياحة بمدينة طابا، وبث رسالة أمن وأمان وطمأنينة وإلقاء الضوء علي المقاصد السياحية بالمدينة، التي تستحق الزيارة والاستمتاع بها مختلف جنسيات العالم.