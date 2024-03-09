حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بالقليوبية

بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان وتوجيهات وتعليمات عيد عبدالله أبوزيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، ومنال إحسان وكيلة مديرية تموين القليوبية، تشكلت حملة مكبرة من المديرية والإدارات أسفرت عن الاتي:-

حملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بمركز قليوب تم تحرير عدد ٢٦ مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم وجود سجل زيارات وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعجز وتصرف في الدقيق وعدم وجود ميزان .