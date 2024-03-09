حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بالقليوبية
بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان وتوجيهات وتعليمات عيد عبدالله أبوزيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، ومنال إحسان وكيلة مديرية تموين القليوبية، تشكلت حملة مكبرة من المديرية والإدارات أسفرت عن الاتي:-
حملة إدارة الرقابة التموينية بالمديرية بمركز قليوب تم تحرير عدد ٢٦ مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم وجود سجل زيارات وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين وعجز وتصرف في الدقيق وعدم وجود ميزان .
- حملة إدارة تموين الخانكة تم تحرير عدد ٢٧ مخالفة لمخابز بلدية الإنتاج خبر ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة المعجن وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
- كما تم تحرير عدد ٤ محاضر جنح غلق بدون اذن وعدم الإعلان عن الاسعار .
- الاحراز :
- عدد ٣ شيكارة دقيق بلدي .
- حملة إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة تم تحرير عدد ١٣مخالفه لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل .
- حملة إدارة تموين قليوب تم تحرير عدد ١١ مخالفة لمخابز بلدية لانتاج خبز ناقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة المعجن وعدم وجود قائمة تشغيل.