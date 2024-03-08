أقل من 48 ساعة.. موعد رؤية هلال شهر رمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، إذ أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هلال الشهر الفضيل سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم الأحد الموافق 29 من شعبان 1445، و 10 مارس 2024 وهو يوم الرؤية، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية.

موعد بداية شهر رمضان

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، أن الهلال الجديد لشهر رمضان سيستمر بعد غروب الشمس في مكة المكرمة لمدة 12 دقيقة وفي القاهرة لمدة 14 دقيقة، وفي باقي محافظات الجمهورية سيبقى الهلال الجديد لمدة تتراوح ما بين 13 لـ 15 دقيقة.

وقال إنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية سيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح ما بين 4 لـ 22 دقيقة، مؤكدا أنه بداية شهر رمضان للعام الهجري 1445 ستوافق فلكيًا يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024.