أبرزها فقر الدم.. أمراض تسبب الشعور بالبرد الشديد والحمى

يمكن أن يكون سبب القشعريرة والارتعاش والشعور بالبرد الشديد والضيق العام أمراض مثل فقر الدم أو قصور الغدة الدرقية.

الشعور المستمر بالبرد أو الحمى قد يكون علامة على مرض أكثر خطورة، وأبلغت بوابة Pronews.gr أن الشخص الذي يشعر غالبًا بالبرد، حتى عندما يكون في مكان دافئ أو بعد فترة طويلة من عودته إلى المنزل من الشارع، يجب عليه استشارة الطبيب.

وأوضح الخبراء ما هي الأمراض التي تسبب الشعور المستمر بالبرد أو الحمى.

أمراض تسبب البرد والحمى

فقر دم

ويحدث عندما لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء الطبيعية لحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

أعراض فقر الدم:

تعب

وجه شاحب

عدم انتظام ضربات القلب.

قصور الغدة الدرقية

عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من الهرمون أو لا يستطيع الجسم معالجة الهرمون بكفاءة، يتطور قصور الغدة الدرقية.

إلى جانب الشعور بالبرد، تشمل الأعراض الأخرى لقصور الغدة الدرقية ما يلي:

شعر رقيق

جلد جاف

تعب

فترات غير منتظمة أو غزيرة عند النساء

إمساك

زيادة الوزن

مشكلة في الأوعية الدموية

يشير الشعور الدائم بالبرودة في الذراعين والساقين إلى احتمال وجود مرض في الأوعية الدموية، مما يحد من تدفق الدم إلى الأطراف.

مثل هذه المشاكل يمكن أن تكون:

اضطرابات النزيف

تصلب الشرايين (تضيق الأوعية الدموية)

مرض رينود (تضيق وتشنجات شرايين أصابع اليدين والقدمين)

السكري

يُعرف تلف الكلى الناتج عن مرض السكري باسم اعتلال الكلية السكري، ومن أعراضه الشعور المستمر بالبرودة والحمى.