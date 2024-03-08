افتتاح 6 مساجد استعداداً لشهر رمضان بالمنيا

فى إطار الإستعداد لإستقبال شهر رمضان المعظم ، أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، جاهزية المساجد و الساحات لإستقبال المصلين ، وإقامة الصلوات و أداء التراويح ، موجها مديرية الأوقاف بتكثيف حملات النظافة و التعقيم، و الإلتزام بكافة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء خلال الشهر الفضيل.

كما وجه رؤساء المراكز ، بإستمرار حملات النظافة بالشوارع ، و الطرق الرئيسية و الفرعية ، ومحيط المساجد و المدارس ، وغيرها من المواقع الحيوية على مستوى مراكز المحافظة.

وفى ذات السياق، أناب محافظ المنيا اليوم الجمعة كل من عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، لإفتتاح مسجد التوحيد بالوحدة المحلية لصفط الخمار ، ومسجدى نور الإسلام و الرحمن بإدمو التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير .

كما أناب المحافظ اليوم، تاج أبو سداح رئيس مركز وًمدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، لإفتتاح مسجد الأنصارى والقورة بقرية بنى عبيد ، بحضور فضيلة الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف ، وممثلين من الأزهر الشريف ، كما أناب محمد عبد الغنى رئيس مركز وًمدينة ديرمواس جنوب المحافظة ، لإفتتاح مسجد الحرية بقرية طوخ مركز ديرمواس .

الجدير بالذكر، أن افتتاح المساجد ، يأتى فى إطار الدور التوعوى للمديرية، و ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد عدد من المساجد بقرى ومراكز المنيا .