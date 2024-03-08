الجمعة 08 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

افتتاح 6 مساجد استعداداً لشهر رمضان بالمنيا

مساجد المنيا
مساجد المنيا

فى إطار الإستعداد لإستقبال شهر رمضان المعظم ، أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، جاهزية المساجد و الساحات لإستقبال المصلين ، وإقامة الصلوات و أداء التراويح  ، موجها مديرية الأوقاف بتكثيف حملات النظافة و التعقيم، و الإلتزام بكافة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء خلال الشهر الفضيل.

 

 كما وجه رؤساء المراكز ، بإستمرار حملات النظافة بالشوارع ، و الطرق الرئيسية و الفرعية ، ومحيط المساجد و المدارس ، وغيرها من المواقع الحيوية على مستوى مراكز المحافظة.

 

 وفى ذات السياق، أناب محافظ المنيا اليوم الجمعة  كل من عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا ، لإفتتاح  مسجد التوحيد بالوحدة المحلية لصفط الخمار ، ومسجدى نور الإسلام و الرحمن بإدمو التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير . 

 

كما أناب المحافظ اليوم، تاج أبو سداح رئيس مركز وًمدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، لإفتتاح مسجد الأنصارى والقورة بقرية بنى عبيد ، بحضور فضيلة الدكتور حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف ، وممثلين من الأزهر الشريف ، كما أناب محمد عبد الغنى رئيس مركز وًمدينة ديرمواس جنوب المحافظة ، لإفتتاح مسجد الحرية بقرية طوخ مركز ديرمواس .

 

الجدير بالذكر، أن افتتاح المساجد ، يأتى فى إطار الدور التوعوى للمديرية، و ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتجديد عدد من المساجد بقرى ومراكز المنيا .

الجريدة الورقية