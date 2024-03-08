موعد ومكان عزاء المخرج طارق الكاشف

كشفت أسرة المخرج طارق الكاشف، مكان العزاء حيث مقرر أن يقام غدًا السبت في مسجد الشرطة في صلاح سالم، والذي رحل عن عالمنا أمس الخميس.

نعت نقابة المهن السينمائية، في بيان رسمي، المخرج طارق الكاشف، والذي فارق عالمنا أمس الخميس 7 من مارس .

وتضمن بيان المهن السينمائية، الآتي:" يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم، ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، الزميل المنتج الكبير والمخرج طارق الكاشف، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ".

وفاة المخرج طارق الكاشف

رحل عن عالمنا المخرج طارق الكاشف، حسبما أعلن الإعلامي عمرو أديب، أمس الخميس .

وكتب عمرو أديب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات الأشهر عالميًا "إكس": "توفى المخرج الأستاذ طارق الكاشف منذ قليل، كان سببا في ظهور الكثير من المواهب في مصر وأول مدير لي في مسيرتي التليفزيونية".

واستكمل: "واحد من أسباب استمراري في هذا المجال، فيه ناس لا يمكن تعويضها لأنه تم صنعهم في ظروف لن تتكرر، رحم الله مستر طارق كما كنت أناديه دوما".

ونعت الإعلامية شافكي المنيري، المخرج طارق الكاشف، وكتب عبر حسابها بموقع فيسبوك:" خبر حزين للأسف.. رحيل الاستاذ المبدع المنتج الكبير والمخرج طارق الكاشف.. الرقي كله والأخلاق والأدب والجدعنة مع الذوق الراقي".

وتابعت: "عملت معه كثيرا ولسنوات وآخرها كان حتي 2013 في محطه الأوربيت.. مبدع ودقيق في عمله.. في أمان الله يا طارق ربنا يرحمك ويكرمك إنا لله وإنا إليه راجعون".

نبذة عن طارق الكاشف

عمل طارق الكاشف كمساعد مخرج أو مخرج منفذ في أعمال منها: بين السما والأرض، صاحب المقام ، قرمط بيتقرمط، لأعلى سعر، أرض النفاق، وغيرها من الأعمال.