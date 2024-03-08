مواعيد العمل في شهر رمضان.. بشرى سارة للشقيانين

يبحث الكثيرون عن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان 2024، والتي ستختلف عن مواعيد العمل المعتادة، حيث أعلنت الحكومة عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان.

ومن المقرر أن تكون مواعيد العمل في رمضان 2024 من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرًا، وذلك في جميع الجهات الحكومية والوحدات الإدارية التابعة للدولة، وذلك تماشيًا مع العادات والتقاليد المصرية خلال شهر رمضان.

وتطبق المواعيد الجديدة على مدار الأسبوع، من الأحد حتى الخميس، باستثناء الإجازات الرسمية، على أن يكون يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية من كل أسبوع يمتنع خلالها الموظفون عن العمل.

وتتغير عدد ساعات العمل في شهر رمضان، بالنسبة للموظفين والبنوك والبريد وكافة المصالح الحكومية، وفي كل عام يتم تقليل عدد ساعات العمل بمناسبة شهر رمضان الكريم، وإليكم في التقرير التالي مواعد العمل في رمضان 2024.

ووافق مجلس الوزراء على تقليص عدد ساعات العمل في شهر رمضان 2024 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة لتكون خمس ساعات فقط، تبدأ من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

فيما أعلن البنك المركزي المصري، كل ما يتعلق بعدد الساعات المقرر تطبيقها على مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2024، لتكون فترة العمل 4 ساعات فقط في اليوم لاستقبال الجمهور، يبدأ العمل في تمام الساعة 9:30 صباحًا وينتهي في تمام الساعة 1:30 بعد الظهر. وبالنسبة للموظفين ستبدأ ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحاً إلي الساعة الثانية بعد الظهر.

كما تم تحديد مواعيد غلق المحلات في رمضان 2024 وإجازة عيد الفطر، لتكون في الساعة الثانية صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، وفقًا لقرار وزارة التنمية المحلية.

حددت وزارة التنمية المحلية موعد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان المبارك. ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، بشأن إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى إجازة عيد الفطر لهذا العام 1445 هجريًا.

وجاء القرار في الجريدة كالآتي: "استثناء من أحكام قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية، والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1445 هجريا، يوميًا الساعة الثانية صباحًا، مع استمرار خدمة التيك آواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على أن تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يوميًا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود".

ونص القرار، على التزام الورش الموجودة داخل الكتل السكانية بالإغلاق في الساعة العاشرة مساء يوميًا، مع استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

ولا تخضع محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران للمواعيد السابقة، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحلات مثل محلات بيع الفواكة والخضراوات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، وفق قرار وزارة التنمية المحلية.

ويحل شهر رمضان 2024 فلكيًا بداية من يوم الإثنين المقبل 11 مارس الجاري، بحسب رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاد القاضي، الذي أوضح أن اليوم الأول من الشهر المبارك سيكون أقصر أيام الشهر صيامًا، واليوم الأخير سيكون الأطول في الشهر بفارق زمني يصل إلى 56 دقيقة.