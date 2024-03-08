تعليم الغربية يشارك بـ15 مشروعاً بمعرض مكتبة الإسكندرية

شارك تعليم الغربية و مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية بمشاركة طلبة وطالبات تعليم الغربية بمعرض مكتبة الاسكندرية للعلوم والهندسة BASEF2024 والذي يقام بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.خلال الفترة من اليوم الجمعه ٨ مارس ٢٠٢٤الي الاحد ١٠ مارس ٢٠٢٤م.



حيث تم مشاركة محافظة الغربية بعدد ١٥ مشروع في مجالات علوم الطب المتعدي وانظمة البرمجيات والهندسة البيئية والطاقه والتصميم والمواد المستدامة وعلوم الأرض والبيئة والكيمياء والهندسة الطبية الحيوية والكيمياء الحيوية والعلوم السلوكية والاجتماعية.



يتم تنفيذ المسابقة تحت اشراف احمد كامل فايد مدير مركز التطوير التكنولوجى بالغربية وسعيد محمود المشالى منسق ومدير المسابقات العلمية والدولية بمركز التطوير التكنولوجى بالغربية، و مشيرة عدلي مساعد منسق الايسف بالغربية، وأحمد عماره مدير مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالغربية، و محمد عبد العكل، والمهندس احمد خيرى، و منال عبد الفتاح.