الاثنين.. محاكمة متهم بـ"خلية داعش الجيزة"

تستأنف محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، الاثنين، إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية داعش الجيزة".

ووجهت المحكمة للمتهم بجانب آخرين سبق الحكم عليهم، عدة تهم منها تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما وجهت لهم تهم الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بتولي وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم.