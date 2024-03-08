تحرير 292 محضر وجنحة تموينية فى حملات مكبرة بسوهاج

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج أنه في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء طارق الفقى محافظ الإقليم بإحكام السيطرة على المخابز والأسواق ومحال البقالة التموينية شنت المديرية عدة حملات متفرقة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والمهندس عفت رفعت اغابيوس وكيل المديرية لشئون الرقابة والتجارة لإحكام الرقابة والسيطرة على كافة الأنشطة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة في إطار منظومة العمل الرقابي المتكامل لتوفير السلع الأساسية والضرورية للمواطنين.





وأوضحت المديرية فى بيانها أن الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر والمخالفات بلغ عددها ( ٢٩٢ ) جنحة تموينية على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وبياناتها كالتالي : عدد (٢٥٥) محضر وجنحة في مجال المخابز وعدد (٣٧) محصر ف مجال الأسواق وتنوعت المخالفات بين نقص وزن بعدد (٦٢) محضر وغير مطابق للمواصفات بعدد (٤٠) محضر وعدم إعلان عن مواعيد بعدد (٥٠) محضر ونظافة بعدد (٢٧) محضر وعدم حمل شهادة صحية بعدد (١٠) محاضر وعدم إعلا عن أسعا بعدد (١٦) محضر وغير ذلك من المخالفات التي تم تحريرها.





ومن أهم المضبوطات: لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالى بعدد (١١٠) كيلو ودواجن مجمدة وغير صالحة بإجمالى عدد (٢٢٨) كيلو ومضبوطات مجهولة المصدر و(١٨٠) لتر بنزين وتجميع مواد بترولية وتم التحفظ على (٢٠٥) لتر بنزين ٨٠ .





وأكد المهندس محمد إبراهيم،وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج على أنه لن يتم التهاون مع كل من يخالف القانون وسوف يتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .





وأضاف وكيل تموين سوهاج أن المديرية والإدارات التابعة لها تعمل بكل حزم لتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية والتموينية على مستوى المحافظة لضبط الأسواق والأسعار وتحقيق الاستقرار بكافة القرى والمراكز والمدن .