وزير الشباب والرياضة يجمع بين مجلسي الزمالك والأهلي

استعدادا لنهائي كأس مصر

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جلسة ودية مع مجلس إدارة ناديي الزمالك والأهلي، على هامش الاستعداد للمواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم الجمعة في نهائي كأس مصر.

وشهدت الجلسة التي أقيمت صباح اليوم الجمعة، حضور مجلس نادي إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بالإضافة إلى مجلس الأهلي.

وأثنى الدكتور أشرف صبحي، على الروح الطيبة بين إدارة الناديين، والمشهد المشرف الحالي بينهما.

وأكد وزير الشباب والرياضة، على ضرورة العمل على استمرار هذا المشهد العظيم خلال مواجهة اليوم بين الفريقين على ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، للخروج بالشكل الأمثل الذي يليق ببلادنا مصر، وخاصة أن المباراة سيتابعها الملايين في جميع أرجاء الوطن العربي وكافة البلدان حول العالم.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي اليوم الجمعة، على ملعب "الأول بارك" بالرياض، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، في نهائي مسابقة كأس مصر.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف إبراهيم "أوباما".



خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.